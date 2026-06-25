Uma simulação feita com auxílio de inteligência artificial Gemini para a Copa do Mundo de 2026 desenha um cenário de forte equilíbrio na disputa pela artilharia do torneio. A análise, baseada no desempenho atual dos principais atacantes em atividade, sugere uma corrida intensa até as fases decisivas, com destaque para nomes já consolidados no futebol mundial.

Entre os protagonistas, aparecem Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e o brasileiro Vinícius Júnior, todos com números expressivos até aqui no torneio simulado. O levantamento indica Messi com cinco gols, enquanto Mbappé, Haaland e Vini Jr. aparecem empatados com quatro tentos cada.

A leitura do Gemini não se limita apenas às estatísticas individuais. O modelo considera também o contexto coletivo de cada seleção, o volume de criação ofensiva e a probabilidade de avanço nas fases eliminatórias, fatores determinantes para ampliar ou limitar o número de jogos disponíveis para cada atacante.

Nesse cenário, Messi surge como referência técnica da Argentina, embora dependa de uma estrutura mais sobrecarregada em torno de si. Haaland, por sua vez, é tratado como finalizador letal, mas condicionado ao desempenho coletivo da Noruega, que historicamente enfrenta dificuldades em grandes competições.

Mbappé aparece como um dos mais favorecidos pelo sistema tático da França, que costuma gerar alto número de chances ofensivas em torneios de mata-mata. Já Vinícius Júnior ganha força pela fase vivida e pela dinâmica da Seleção Brasileira, que apresenta intensidade, variação ofensiva e múltiplas opções de criação.

A projeção também cita Matheus Cunha como nome secundário relevante no ataque brasileiro, reforçando o potencial ofensivo da equipe.

Ao final da análise, o cenário desenhado aponta uma disputa aberta, com leve projeção de vantagem para Vinícius Júnior ou Mbappé, dependendo da consistência das seleções até as fases finais da competição.