Nesta quinta-feira teremos o fechamento do Grupo E na Copa do Mundo de 2026, e esse desfecho promete um daqueles jogos cheios de tensão e história no Philadelphia Stadium.

De um lado, a surpreendente Curaçao, a menor seleção da competição, comandada pelo experiente Dick Advocaat. Do outro, a poderosa Costa do Marfim, Seleção africana e cheia de talentos que atuam no futebol europeu.

Aproveitando esse importante duelo que pode valer a classificação para ambos, perguntamos para uma Inteligência Artificial: o Gemini, sobre quem pode levar a melhor nesta partida.

Como vem as Seleções para o confronto

A situação do grupo transforma o duelo em praticamente um mata-mata antecipado. A Costa do Marfim chega em posição confortável, podendo até jogar pelo empate, após vencer o Equador e fazer um jogo duro contra a Alemanha.

Com nomes como Amad Diallo, a equipe aposta na força física e na qualidade individual para confirmar a classificação.

Já Curaçao chega como a grande zebra da chave. Depois de sofrer uma goleada para Alemanha na estreia, o time reagiu com um empate heroico contra o Equador, mantendo vivo o sonho da classificação.

Com organização defensiva e grandes atuações do goleiro Eloy Room, a equipe tenta mais uma surpresa histórica, mesmo sabendo que precisa vencer a todo custo.

Aposta da IA: fim do sonho para Curaçao

De acordo com a IA, a tendência é de um jogo em que Curaçao adote postura totalmente defensiva, explorando contra-ataques e bolas paradas, enquanto a Costa do Marfim controla as ações com mais posse e intensidade. A pressão marfinense deve aumentar ao longo da partida, principalmente no segundo tempo, quando o desgaste físico pode pesar.

Sendo assim, de acordo com o Gemini, o palpite final é Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim. A seleção caribenha até deve resistir por boa parte do jogo, mas a qualidade técnica e a força dos “Elefantes” devem prevalecer, garantindo a classificação para a 2ª fase sem grandes sustos.