O mercado da bola está cada vez mais quente no futebol brasileiro, com os clubes se preparando para o retorno pós Copa do Mundo. Nosso assunto agora é Internacional e Grêmio, já que o Colorado aceita negociar um de seus craques, enquanto o Tricolor pensa na possibilidade de uma transferência.

O Internacional acompanha de perto o interesse do River Plate na contratação de Rafael Borré, mas garante que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atacante. Apesar das especulações envolvendo o mercado da bola, a diretoria colorada afirma que não existe negociação em andamento com o clube argentino.

Nos bastidores, o Inter segue atento aos próximos movimentos do River. Caso uma oferta seja formalizada, os dirigentes avaliarão as condições antes de decidir se abrem ou não conversas para uma possível transferência. O empresário do jogador, Simone Rondanini, também minimizou os rumores e afirmou que não há nada concreto neste momento.

O interesse do River tem relação direta com o técnico Eduardo Coudet, que trabalhou com Borré no Internacional em 2024 e é um admirador do futebol do colombiano. Segundo informações divulgadas recentemente, o treinador chegou a fazer contatos para tentar convencer o atacante a retomar a parceria na equipe argentina.

Enquanto isso, Borré segue integrado ao elenco colorado e participou normalmente dos treinamentos desta semana. Apesar de ter perdido espaço e terminado o primeiro semestre como reserva de Paulo Pezzolano, o colombiano continua sendo o artilheiro do Inter na temporada.

Até aqui, Borré soma nove gols e duas assistências em 28 partidas. Contratado em 2024, o atacante tem vínculo com o clube gaúcho até o final de 2028.

Grêmio já pensa em negociar Braithwaite

O Grêmio vê com bons olhos uma possível negociação de Martin Braithwaite na próxima janela de transferências, principalmente por causa do reajuste salarial previsto em contrato para o atacante dinamarquês.

O principal obstáculo, porém, é a vontade do próprio jogador de permanecer em Porto Alegre. Braithwaite está adaptado ao clube e à cidade, assim como sua família, e não demonstra interesse em buscar uma transferência neste momento.

O contrato firmado pela gestão anterior prevê um aumento salarial que fará do centroavante o jogador mais bem pago do elenco gremista. Diante desse cenário, a diretoria acompanha o mercado e avalia alternativas, mas sabe que qualquer negociação dependerá também da disposição do atleta em deixar o Tricolor.

Por enquanto, Braithwaite segue nos planos da comissão técnica e continua sendo uma das principais referências ofensivas da equipe para a sequência da temporada.