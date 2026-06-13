Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mesmo sendo um Microempreendedor Individual (MEI), é possível receber uma aposentadoria do INSS. É claro que para isso, existem algumas regras, então é preciso estar atento.

Receber uma aposentadoria do INSS equivalente a dois salários mínimos exige planejamento ao longo da vida profissional. Em 2026, considerando o salário mínimo de R$ 1.621, um benefício nessa faixa corresponderia a aproximadamente R$ 3.242 mensais.

Para alcançar esse valor, é fundamental manter contribuições compatíveis com essa média durante boa parte da carreira. Pelas regras atuais da Previdência Social, o cálculo da aposentadoria considera tanto a média dos salários de contribuição quanto o tempo total de recolhimento ao sistema.

Dessa forma, períodos prolongados com contribuições sobre valores mais baixos podem reduzir significativamente o benefício final, mesmo para quem trabalha por muitos anos.

Para construir uma aposentadoria próxima de dois salários mínimos, é importante que a renda utilizada como base para as contribuições acompanhe esse patamar ao longo da trajetória profissional.

Créditos: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Contribuintes autônomos: como proceder?

Profissionais autônomos e contribuintes individuais, podem recolher ao INSS com base na renda que declaram. No plano normal de contribuição, a alíquota é de 20%, modalidade que garante acesso às regras completas da Previdência.

Considerando uma renda mensal de R$ 3.242, por exemplo, a contribuição seria de aproximadamente R$ 648,40 por mês. Esse modelo costuma ser adotado por quem busca uma aposentadoria acima do salário mínimo.

Já o plano simplificado, com alíquota de 11%, oferece cobertura previdenciária, mas normalmente limita os benefícios ao piso nacional, o que pode impactar o valor futuro da aposentadoria.

O Microempreendedor Individual (MEI) contribui mensalmente por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), recolhendo o equivalente a 5% do salário mínimo.

Embora essa contribuição garanta acesso aos benefícios previdenciários, a aposentadoria tende a ficar limitada ao salário mínimo. Quem deseja aumentar o valor do benefício pode realizar uma complementação de 15%, atingindo a alíquota total de 20% exigida pelas regras tradicionais do INSS.

Simulação pelo Meu INSS

Para acompanhar a evolução da aposentadoria e planejar melhor o futuro financeiro, o segurado pode utilizar o aplicativo ou o portal Meu INSS. A plataforma oferece ferramentas de simulação que estimam o valor do benefício com base no histórico de contribuições registrado.

Monitorar regularmente os recolhimentos e a média salarial pode ajudar o trabalhador a identificar oportunidades de ajuste no planejamento previdenciário e aumentar as chances de alcançar uma aposentadoria mais próxima dos objetivos desejados.