Uma nova fase do transporte por aplicativo está prestes a começar em uma grande capital europeia. A Uber deve iniciar operações com carros capazes de dirigir sem intervenção humana, marcando a chegada de uma tecnologia que até pouco tempo parecia distante da realidade.

A novidade será colocada em prática em Londres, no Reino Unido. Os veículos fazem parte de um projeto desenvolvido pela Wayve, empresa britânica especializada em automóveis autônomos e fundada em 2017, que anunciou a estreia de seus chamados “robotáxis”.

Segundo a empresa, essa será a primeira etapa de um plano mais amplo. O lançamento em Londres servirá como ponto de partida para uma expansão internacional que deverá alcançar mais de dez cidades ao redor do mundo, incluindo Tóquio.

Embora os veículos sejam projetados para operar de forma autônoma, a fase inicial contará com supervisão humana. As corridas serão acompanhadas por motoristas licenciados da Uber, todos treinados especificamente para atuar nesse tipo de operação antes da autonomia completa.

A Wayve afirma que sua tecnologia já vem sendo testada nas ruas londrinas desde 2018. Apesar da expectativa em torno do projeto, o lançamento inicial será limitado, com apenas algumas dezenas de carros circulando pela cidade.

Créditos: Magnific

Tecnologia avança, mas ainda gera dúvidas

Os carros autônomos têm ganhado espaço em diferentes regiões do mundo, especialmente nos Estados Unidos. O avanço da Inteligência Artificial transformou uma ideia antes associada ao futuro em algo cada vez mais presente no cotidiano.

No entanto, a expansão desses veículos também levanta questionamentos sobre segurança. Parte das preocupações está relacionada à capacidade dos sistemas de IA de reagirem corretamente a situações complexas encontradas no trânsito.

De acordo com informações citadas sobre veículos autônomos da Waymo, já houve registros de incidentes envolvendo esse tipo de tecnologia. Entre os exemplos mencionados estão casos de avanço em sinais vermelhos e situações em que automóveis seguiram na direção contrária do fluxo de trânsito, alimentando o debate sobre os desafios dessa nova etapa da mobilidade urbana.