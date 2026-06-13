Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Corinthians procurou o goleiro João Paulo, do Santos, na tentativa de contratá-lo. O arqueiro de 30 anos de idade, porém, rejeitou a possibilidade de trocar a Vila Belmiro em definitivo pela Neo Química Arena.

Apesar de ter perdido espaço no elenco do Peixe nas últimas jornadas, JP não cogita a possibilidade de atuar no arquirrival. Retornando de férias e do período de empréstimo junto ao Bahia, ele deve se reapresentar no CT Rei Pelé, assim ficando à disposição do técnico Cuca para a segunda metade do calendário.

Até pouco tempo, essa movimentação era considerada improvável. Mas com a provável venda de Gabriel Brazão, titular da posição, o goleiro poderá ganhar uma nova chance entre os onze iniciais. João disputou um lugar no time com Diógenes, que é atualmente o reserva imediato.

O contrato de JP com o Alvinegro Praiano é válido até o fim de 2027. Antes uma referência do plantel, ele acabou ficando marcado pela queda para a segunda divisão. Com isso, perdeu a condição de titular e, depois, foi cedido ao Bahia, onde não conseguiu se firmar como esperado.

Créditos: Divulgação/Santos

Corinthians teme saída de Hugo Souza

A procura do Timão por João Paulo não aconteceu por acaso. O clube do Parque São Jorge pode perder Hugo Souza, titular da posição, nesta janela de transferências do meio do ano e, por essa razão, tenta antecipar suas ações no mercado da bola.

Embora nenhuma proposta tenha sido feita até o momento, a diretoria alvinegra vê como possível a venda do arqueiro. As convocações antes da Copa do Mundo o fizeram ficar valorizado e despertar o interesse do mercado europeu.

Atravessando uma crise financeira e precisando fazer dinheiro, o Time do Povo tem como meta arrecadar 20 milhões de euros com vendas nesta janela.