O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um comunicado importante direcionado à população de Curitiba. Nesta sexta-feira (8), das 9h às 17 horas, será realizada na capital paranaense a 16ª edição do Governo na Rua, em conjunto com o Ministério da Previdência Social (MPS).

O evento ocorrerá na unidade Rebouças da Universidade Federal do Paraná (UFPR), localizada na região central da capital. Os servidores do órgão ficarão à disposição dos cidadãos para atendimento sem necessidade de agendamento prévio. Serão oferecidos serviços como perícias médicas e avaliações sociais no local.

Também será disponibilizado acesso a diversos serviços previdenciários, como simulação de aposentadoria, solicitação de salário-maternidade, BPC-Loas e benefícios por incapacidade. Além disso, serão ofertados serviços ligados a outros órgão federais, como vacinação para todas as idades, microchipagem de cães e gatos e atendimentos de saúde.

Créditos: Roneymar Alves/INSS

Detalhes da 16ª edição do Governo na Rua:

Data e horário: sexta-feira (8), das 9h às 17h

Local: UFPR – Unidade Rebouças Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 2645)

Coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República

O evento itinerante desta sexta em Curitiba conta com a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, que integra diferentes ministérios e órgãos públicos. A estrutura somada de serviços gratuitos permite à população a resolução de demandas e a obtenção de informações em um só lugar, de maneira rápida e acessível.

A iniciativa na capital paranaense contará com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, que fará a abertura institucional do evento às 14h, conforme divulgado pelo governo.

Quanto ao Instituto Nacional do Seguro Social, atualmente são cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, de acordo com os dados oficiais. Por volta de 62,2 milhões de pessoas físicas contribuem mensalmente para o sistema e são aproximadamente 23,5 a 24,3 milhões de aposentadorias ativas.