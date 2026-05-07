Depois de perder o título português para o Porto, o Sporting agora foca no planejamento da próxima temporada europeia. Visando fortalecer o setor de meio de campo do elenco, o clube alviverde estuda as contratações de dois destaques do futebol brasileiro: Danilo, do Botafogo, e Breno Bidon, do Corinthians.

Vivendo grande fase, Danilo é um dos principais jogadores do país na atualidade. Não por acaso, está na mira de diversas equipes nacionais e internacionais. Ele seria o plano A da agremiação do Alvalade, aquela peça para chegar, vestir a camisa e jogar.

A questão, porém, é que a concorrência é forte. Convocado na Data Fifa de março, o botafoguense vive a expectativa de ser chamado para a disputa da Copa do Mundo, o que pode lhe dar ainda mais visibilidade. Além de elevar de forma considerável seu valor de mercado e tornar sua aquisição mais cara.

Créditos: Instagram/Breno Bidon

Nesse sentido, Bidon seria um investimento mais barato, ainda que também exija esforços financeiros por parte dos Leões. Bidon é mais jovem, precisaria de um tempo de adaptação ao futebol europeu para desenvolver todo seu potencial. Seria uma aposta para o futuro e, ao mesmo tempo, uma contratação mais viável.

Sporting viu sonho do tri ser adiado

Após conquistar as duas últimas edições, o Sporting começou a temporada mirando a conquista do tricampeonato português. Feito alcançado uma única vez na história da instituição, na década de 1940.

Mas o sonho de fazer história chegou ao fim para os comandados do técnico Rui Borges no último fim de semana. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Alverca, o Porto confirmou o título nacional pela 31ª vez na 32ª rodada.

Aos Leões, resta cumprir tabela nas duas últimas partidas da liga. Em seguida, o foco do time se volta para a final da Taça de Portugal, diante do Torreense.