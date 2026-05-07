O Chelsea promete movimentar bastante o noticiário do mercado da bola europeu neste meio de ano. Com o fim de temporada se aproximando por lá, o clube inglês sonha alto com a contratação de Harry Kane, enquanto se vê ameaçado por um rival da Premier League em relação a Cole Palmer.

Segundo o TEAMtalk, os Blues são um dos interessados em tirar o atacante inglês do Bayern de Munique. O time londrino já teria até mesmo realizado sondagens para saber mais a respeito da situação do camisa 9 na Alemanha. Kane tem feito uma grande jornada e está, inclusive, entre os cotados a melhor do mundo.

Visando colocar um fim na oscilação das últimas campanhas e se tornar uma equipe mais sólida e competitiva, o Chelsea quer fazer movimentos certeiros na janela. E uma dessas movimentações diz respeito justamente a chegada de um goleador ao Stamford Bridge para potencializar o poder de fogo do time.

Acontece que o Bayern, que sequer pensa em perder o seu principal jogador, não está disposto a fazer negócio. Aliás, a ideia é tentar mantê-lo na Allianz Arena por mais tempo com uma renovação contratual. O Furacão, por sua vez, se sente feliz na Baviera e não vê motivos para uma transferência neste momento.

Chelsea pode perder Cole Palmer

Enquanto olham para Kane, os Blues também precisam ficar atentos para Palmer, que pode acabar pegando o caminho de saída do Stamford Bridge na janela. De acordo com a imprensa britânica, o meia inglês é alvo do Manchester United.

Créditos: Instagram/Cole Palmer

De volta a Liga dos Campeões, os Red Devils querem investir pesado para qualificar o elenco da próxima temporada. Nesse sentido, Palmer é visto como uma peça que poderia elevar o patamar do grupo treinado por Michael Carrick.

Pelo lado do atleta, que tem sido questionado a ponto de ter sua convocação para a Copa do Mundo discutida, uma ida para o Old Trafford seria considerada em caso de proposta.