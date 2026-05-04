A partir de maio de 2026, os consumidores brasileiros enfrentarão um aumento na conta de luz devido à aplicação da bandeira tarifária amarela. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que essa bandeira resultará em um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

Essa mudança ocorre após meses em que a tarifa estava na bandeira verde, sem acréscimos. A decisão da Aneel foi baseada na redução das chuvas, que impactou a geração de energia hidrelétrica.

Com a transição do período chuvoso para o seco, a capacidade de produção de energia das usinas hidrelétricas diminuiu. Como resultado, houve a necessidade de acionar usinas termelétricas, que operam com custos mais elevados. A Aneel explicou que esse cenário justifica o aumento nas tarifas para os consumidores.

Sistema de Bandeiras Tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado em 2015 para refletir os custos variáveis de geração de energia elétrica. As bandeiras são classificadas em três cores: verde, amarela e vermelha, sendo esta última dividida em dois patamares.

A bandeira verde indica que não há custos adicionais, enquanto a amarela e a vermelha sinalizam que os custos de geração estão mais altos, resultando em tarifas extras para os usuários. A aplicação da bandeira amarela poderá impactar significativamente as finanças das famílias e empresas.

O acréscimo nas contas de luz pode ser um desafio em um contexto econômico já pressionado por outros custos elevados. A Aneel recomenda que os consumidores se preparem para essa mudança e considerem maneiras de economizar energia, a fim de mitigar os efeitos do aumento nas tarifas.

Com a bandeira amarela em vigor, espera-se que os consumidores ajustem seus hábitos de consumo de energia. A Aneel continuará monitorando a situação, podendo fazer novas avaliações conforme as condições climáticas e a geração de energia mudem ao longo do ano.