O Corinthians acertou a renovação de uma das principais joias de suas categorias de base, que multa rescisória de meio bilhão de reais. Enquanto isso, o Bahia recebeu uma proposta milionária pelo zagueiro Santiago Ramos Mingo, de 24 anos de idade.

Conforme noticiou o jornalista Venê Casagrande, Besiktas, da Turquia, é o autor da oferta pelo defensor argentino. Os turcos colocaram na mesa 7 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 41,7 milhões. O Tricolor, por sua vez, recusou a investida.

O clube de Salvador considera a proposta baixa e só aceita avançar nas negociações por cifras maiores. Mingo é uma peça importante da equipe treinada por Rogério Ceni e só deve sair na janela de transferências caso chegue uma oferta muito fora da curva.

Contratado no início de 2025, junto ao Defensa y Justicia, o zagueiro rapidamente se tornou titular e um dos pilares do time. Ao todo, são 79 partidas disputadas com a camisa tricolor, sendo 22 nesta temporada (21 como titular).

Créditos: Instagram/Bahia

Corinthians renovou com Gui Amorim

Já pelos lados do Parque São Jorge, a novidade é a renovação contratual do meia-atacante Gui Amorim, de 18 anos. O vínculo firmado entre as partes é válido até dezembro de 2028, com possibilidade de ampliação por mais duas jornadas, ou seja, até o fim de 2030.

Além do tempo de contrato, o novo compromisso agora contempla uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 591 milhões) para o exterior. A cláusula para o mercado nacional, por sua vez, foi fixada em R$ 140 milhões.

Caso o Timão não renovasse até lá, Gui poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro do ano que vem, saindo de graça. O jovem meia está no clube desde 2019 e é tratado como um dos principais nomes da base.