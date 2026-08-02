Os pagamentos do Bolsa Família serão retomados em 16 dias, com início previsto para 18 de agosto. O calendário divulgado pelo Governo Federal mantém o modelo escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos seguem até o dia 31 de agosto.

A ordem de pagamento continua sendo organizada de acordo com o final do NIS. Os primeiros beneficiários contemplados serão aqueles com NIS terminado em 1, enquanto os pagamentos para quem possui final 0 ocorrerão no último dia do cronograma. A programação permite que as famílias se organizem para receber o benefício.

Calendário segue ordem do NIS

O cronograma de agosto começa em 18 de agosto para os beneficiários com NIS final 1. Na sequência, os pagamentos ocorrem nos dias 19, 20 e 21 para finais 2, 3 e 4, respectivamente. Depois do fim de semana, o calendário prossegue até encerrar no dia 31 com o NIS final 0.

O valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600 por família. Entretanto, muitas pessoas recebem quantias superiores devido aos benefícios adicionais previstos pelo programa. O cálculo considera a composição familiar e o cumprimento das regras estabelecidas pelo Governo.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Não há previsão de reajuste nacional

Famílias com crianças de até seis anos têm direito ao Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 por criança. Já gestantes, nutrizes e crianças ou adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos podem gerar um adicional de R$ 50 por integrante. Esses valores são cumulativos quando os requisitos são atendidos.

Até o momento, o Governo Federal não anunciou aumento no valor mínimo do Bolsa Família para agosto. Dessa forma, continua garantido o piso de R$ 600 por família, acrescido apenas dos benefícios complementares previstos nas regras atuais. Assim, algumas famílias podem ultrapassar R$ 800 mensais, dependendo da composição do núcleo familiar.