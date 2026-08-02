Técnico mais bem pago do futebol sul-americano, Abel Ferreira ganha R$ 3 milhões para comandar o Palmeiras. São cifras para lá de relevantes. Para se ter uma ideia, o português fatura mais do que Zinédine Zidane, anunciado como novo treinador da França, na última terça-feira (28).

De acordo com informações da rádio RMC, Zizou receberá um salário fixo de € 300 mil por mês, o que equivale a cerca de R$ 1,75 milhão. Com as bonificações previstas, a remuneração mensal do ex-jogador pode chegar a € 450 mil mensais, aproximadamente R$ 2,63 milhões.

Ainda assim, ele fica abaixo de Abel. Por ano, o ídolo francês embolsará, pelo menos, € 3,6 milhões (R$ 21 milhões). Se os adicionais previstos no compromisso forem acionados, a quantia pode subir para € 5,4 milhões por temporada, ou R$ 31,5 milhões.

Diferentemente do que acontece no futebol de clubes, o de seleções paga menos aos técnicos. A exceção entre os treinadores de seleções é Carlo Ancelotti. Para comandar o Brasil, o italiano ganha nada menos que R$ 6 milhões mensais, muito acima dos outros profissionais.

Créditos: Instagram/França

Dinheiro não pesou para Zidane

Segundo o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, o dinheiro não foi o que pesou para Zizou aceitar o convite. Assumir o time azul era o grande sonho da carreira do craque, que aguardava a proposta desde que deixou o Real Madrid, em 2021.

“Sinceramente, não é uma questão de dinheiro. Encontrei Zidane em fevereiro de 2025. Não falamos de dinheiro. Falamos de vontade, de uma federação que quer que a seleção francesa vença e de um jogador que sonha em azul”, disse Diallo, em entrevista à France Inter.

O contrato firmado entre as partes é válido até a Copa do Mundo de 2030. Caso a parceria dê frutos, o compromisso poderá ser renovado.