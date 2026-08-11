O Corinthians busca rescindir o contrato do jovem atacante Pedro Morelli para viabilizar seu retorno ao MCFFB. A diretoria aguarda apenas a assinatura do presidente Osmar Stabile para oficializar a saída do jogador, com resolução prevista para esta quarta-feira, 12 de agosto.

O retorno ao grupo, do qual o clube está afastado desde janeiro de 2025, permite integrar atletas imediatamente. A ausência de Morelli das atividades de treino há pelo menos três semanas tornou o desligamento um consenso no departamento de base alvinegro.

Acordo frustrado com o Palmeiras: Corinthians

Desde maio, o Clube tentava um acerto com o Palmeiras para selar a reintegração ao MCFFB. A proposta envolvia o pagamento de 1 milhão de reais e a cessão de 50% dos direitos econômicos do atleta ao alviverde.

O negócio travou porque o Corinthians detém apenas metade do passe do jogador, sendo o restante de propriedade do próprio atacante. Segundo a Lei Geral do Esporte, a assinatura de vínculo profissional pelo atleta de 15 anos só será permitida a partir de 22 de dezembro.

Impactos da exclusão no Futebol de base

A exclusão do Corinthians do MCFFB ocorreu em janeiro de 2025, após denúncia formal de aliciamento feita pelo Palmeiras envolvendo a contratação de Morelli. O Clube estima que cerca de 300 atletas foram prejudicados pela saída da organização, com muitos talentos migrando para rivais.

Além da perda esportiva, o alvinegro lida com custos elevados na manutenção de jogadores que não são aproveitados nas categorias principais. O estafe do atacante nega a existência de um acordo de saída.

Enquanto a base alvinegra aguarda a assinatura de Osmar Stabile para regularizar a situação interna do elenco. O MCFFB reúne equipes com Certificado de Clube Formador para fomentar o desenvolvimento de jovens atletas no país. A definição sobre a rescisão contratual nesta quarta-feira deve encerrar o impasse envolvendo a carreira de Pedro Morelli e os planos da diretoria corintiana.