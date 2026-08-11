Nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), PSG e Aston Villa se enfrentam na Red Bull Arena, em Salzburg, pela Supercopa da Europa. O tradicional duelo marca o encontro entre os atuais campeões da Champions League e da Uefa Europa League, abrindo a temporada de 2026/27.

Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, projetar o que poderá acontecer em campo e quem ficará com a taça. Para a IA, será um embate de alto nível entre os campeões continentais da jornada passada. O Villa promete competir e dar trabalho ao Paris.

A tendência é que Unai Emery mande sua equipe ao gramado para jogar mais fechada, explorando os contra-ataques. Mas o volume de jogo e o talento individual do time francês devem prevalecer nessa disputa, se sobressaindo, especialmente, na segunda etapa. A vitória, portanto, ficará com o campeão da Champions, que colocará mais uma taça em sua galeria.

“Palpite Final: PSG 2 x 1 Aston Villa. O Paris Saint-Germain confirma seu favoritismo, levanta o bicampeonato consecutivo da Supercopa da UEFA e inicia a temporada 2026/27 com mais uma taça na galeria”, aponta a inteligência artificial do Google.

Créditos: Instagram/Champions League

PSG x Aston Villa deu bom confronto na Champions de 2025

O confronto de logo mais gera expectativas nos amantes de futebol por conta do que foi visto na eliminatória entre as duas equipes na temporada passada. Ambas estiveram frente a frente nas quartas de final da Liga dos Campeões e fizeram um duelo eletrizante.

Os franceses levaram a melhor no Parque dos Príncipes, vencendo por 3 a 1. Os ingleses, por sua vez, devolveram a derrota com um 3 a 2 no Villa Park. Pela diferença de um gol, o Paris acabou levando a melhor e seguiu na disputa.

Os comandados de Luís Enrique continuaram firmes até a final, quando derrotaram o Arsenal e faturaram o bicampeonato consecutivo da Europa.