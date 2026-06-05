O Corinthians pode receber uma grana alta por um reforço bastante criticado e que nem está mais no elenco. Emprestado ao Internacional, o zagueiro Félix Torres desperta o interesse da LDU, do Equador, e pode ser negociado nesta janela de transferências.

De acordo com o jornalista Lucas Collar, o clube equatoriano pretende formalizar uma proposta pelo defensor de 29 anos de idade. Convocado para defender o selecionado do Equador na Copa do Mundo, ele ganhou visibilidade nos últimos dias, o que, certamente, contribuiu para o crescimento dos olhares sobre seu futebol.

O contrato de empréstimo firmado entre Timão e Colorado é válido até dezembro e prevê uma opção de compra fixada em cerca de US$ 4 milhões, valor que na cotação atual corresponde a R$ 20,6 milhões. A equipe gaúcha, portanto, tem a possibilidade de cobrir qualquer investida da LDU.

Créditos: Instagram/Félix Torres

Depois de um período difícil na Neo Química Arena, sem conseguir se firmar entre os titulares e sendo bastante criticado, Félix se encontrou no Beira-Rio. Vestindo a camisa vermelha na atual temporada, ele disputou 19 partidas e marcou dois gols, se consolidando como uma peça importante do plantel.

Corinthians pode se dar bem com reforço criticado

Félix foi contratado pelo Alvinegro Paulista no começo de 2024, junto ao Santos Laguna, do México, por 6,5 milhões de dólares (R$ 31 milhões, na época). O investimento traduz a aposta que a contratação representou naquela oportunidade. Mas o zagueiro, porém, ficou longe de corresponder dentro de campo.

Agora, uma venda pode ajudar o Timão a recuperar parte do investimento. A instituição atravessa um momento financeiro delicado e, diante disso, qualquer dinheiro que entra é mais que bem-vindo. Além do mais, o time alvinegro deseja se reforçar na janela de transferências para brigar pelos títulos no segundo semestre do calendário.