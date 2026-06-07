Caminhando para o fim de carreira, Cristiano Ronaldo não tem poupado esforços para proporcionar o máximo de conforto a sua família. O jogador e sua esposa, Georgina Rodriguez, concluíram recentemente a compra de um terreno na mega-exclusiva Jumeirah Bay Island, no litoral de Dubai.

O investimento do casal foi de 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). Esse dinheiro todo faz parte do projeto que contempla uma mansão que a família passará a residir em breve. A expectativa é de que as obras da casa luxuosa sejam concluídas até o fim de dezembro deste ano.

A residência de CR7 ficará localizada em uma ilha cujo formato é de um cavalo marinho e está ligada a Dubai por uma ponte de cerca de 300 metros. Até o momento, 15 mansões foram construídas na região, mas a estimativa é de que esse número dobre em pouco tempo.

A operação é gerida pela Palace Luxury Living, uma das maiores empresas imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos. Para se ter uma ideia do custo que é morar na região, o metro quadrado do local está avaliado em cerca de US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil).

Créditos: Reprodução / Dubai Property Investments

Atrativos da nova mansão de Cristiano Ronaldo

Sem dúvidas, a casa do camisa 7 de Portugal e do Al-Nassr contará com o máximo de luxo possível. Mas, além da mansão em si, o que também chama a atenção é o entorno da residência, que tem como atrativos: