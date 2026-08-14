O Cruzeiro oficializou o primeiro vínculo profissional de Rhaul Soares e Luís Guilherme, jovens destaques do elenco sub-17. Ambos os atletas firmaram compromisso com o clube mineiro até julho de 2029.

A renovação integra uma estratégia para preservar a força das categorias de base cruzeirenses nesta temporada. Outros talentos como Robert Nobre e o artilheiro Thaylon, com 20 gols marcados, também assinaram contratos recentes.

Detalhes das promessas celestes: Cruzeiro

Rhaul Soares atua como atacante e integra a equipe sub-17 desde o início de 2026. O jogador iniciou seu percurso nas categorias de base do Cruzeiro em 2024, acumulando 27 partidas disputadas neste ano.

Luís Guilherme é meio-campista natural do Rio de Janeiro e possui 17 anos de idade. Na última temporada, o atleta alternou entre as categorias sub-17 e sub-20, focando agora apenas no sub-17.

Situação no Atlético-MG

O Atlético-MG optou por não buscar reforços para a zaga, mesmo após a lesão de Lyanco. O clube mineiro chegou a avaliar o nome de Juan Jesus para a posição defensiva.

Como o defensor prefere seguir atuando na Europa, a diretoria do Galo encerrou as buscas externas. A comissão técnica planeja utilizar jovens promessas formadas na base para suprir a ausência no elenco.