Nesta sexta-feira (14), o Atlético-MG anunciou a contratação de Fred. O volante de 33 anos de idade retorna ao futebol brasileiro após construir uma carreira sólida na Europa para vestir a camisa do clube do coração. O contrato firmado entre as partes é válido até dezembro de 2029.

“Enfim de volta para casa, Fred! Revelado pelo Galo, Atleticano e com grande carreira na Europa, o meio-campista é reforço para a sequência temporada! Contratado junto ao Fenerbahçe, o jogador assinou contrato até o final de 2029!”, publicou o Galo.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o experiente meio-campista topou reduzir consideravelmente seus ganhos para voltar ao Brasil. No Fenerbahçe, da Turquia, ele recebia 7 milhões de euros por temporada, o que na cotação atual equivale a R$ 42,4 milhões.

No Atlético, Fred terá direito a 3,5 milhões de euros por ano (R$ 21 milhões), ou seja, metade do que embolsava na agremiação turca. Trazendo para a realidade do esporte bretão nacional, isso é o mesmo que R$ 1,6 milhão por mês, incluindo 13º.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

Atlético-MG pagará alguns milhões ao Fenerbahçe

Em um primeiro momento, o Galo não pretendia pagar nada ao time turco para contar com o volante. Fred tinha entrado no último ano de vínculo por lá e, a partir de janeiro, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time, saindo de graça.

No entanto, a cúpula atleticana topou pagar uma compensação financeira para tê-lo agora: 2 milhões de euros fixos, cerca de R$ 12 milhões, e mais 500 mil euros atrelados a bonificações por metas esportivas. Ao todo, portanto, a operação pode custar aproximadamente R$ 15 milhões aos cofres alvinegros.

Além do Fenerbahçe, o veterano soma passagens por Internacional, Shakhtar Donetsk e Manchester United ao longo da carreira. Com a camisa da Seleção Brasileira, disputou as edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo.