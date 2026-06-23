O Cruzeiro segue atento ao mercado da bola e já traça estratégias para reforçar o setor ofensivo na próxima janela de transferências. A diretoria trabalha com a ideia de contratar pelo menos um atacante de lado de campo, atendendo a uma demanda da comissão técnica liderada por Artur Jorge. Embora haja nomes mapeados, as negociações ainda estão em estágio inicial, sem avanços concretos até o momento.

Entre os jogadores observados, o destaque é Gabriel Pec, formado pelo Vasco da Gama. O atacante chegou a ser alvo de proposta, mas a pedida do Los Angeles Galaxy foi considerada elevada pela diretoria celeste. O clube norte-americano estipulou valores próximos de 10 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 51,2 milhões, o que esfriou momentaneamente qualquer possibilidade de avanço na negociação.

Outro nome que apareceu no radar cruzeirense foi o do uruguaio Brian Rodríguez, atualmente no Club América. Versátil, o atacante atua pelos dois lados do campo e vem ganhando valorização no mercado internacional, especialmente por sua participação em competições de grande visibilidade. Diante disso, a possibilidade de acordo com o Cruzeiro perdeu força nas últimas semanas.

A lista também inclui o jovem argentino Maher Carrizo, que pertence ao Ajax. Aos 20 anos, o atacante canhoto atua pela direita e já havia sido monitorado pelo clube mineiro em temporadas anteriores, mas sem evolução nas conversas. Outro nome analisado é o português Fábio Vieira, vinculado ao Arsenal e que recentemente defendeu o Hamburgo SV. Ele também pode atuar como meia central, função considerada carente no elenco atual.

Paralelamente às possíveis chegadas, o clube avalia movimentações de saída. Dois jovens da base, Ruan Índio e Gustavo Zago, despertam interesse do exterior e podem ser negociados. Zago, inclusive, está mais próximo de um desfecho contratual, enquanto o futuro de Ruan ainda depende de propostas mais concretas ou de sua integração definitiva ao elenco profissional na próxima temporada.