O Cruzeiro pode se aproximar de uma movimentação financeira expressiva no mercado de transferências, impulsionado pela valorização de atletas formados em sua base. Somando três negociações envolvendo jovens revelados no clube, o montante pode alcançar cerca de R$ 234 milhões em poucos meses, reforçando a força do trabalho de formação da equipe mineira.

A maior transação envolve o lateral-esquerdo Kaiki Bruno da Silva, nascido em 2003. O jogador está de saída para o Como 1907 em uma operação avaliada em 14 milhões de euros, aproximadamente

Outro negócio relevante já foi sacramentado no início de 2026. O lateral-esquerdo Kauã Prates, de apenas 17 anos, foi negociado com o Borussia Dortmund. A transferência foi fechada em 12 milhões de euros, cerca de R$ 75 milhões na cotação do período, além de bônus previstos em contrato. Por ainda ser menor de idade à época do acerto, o jogador permaneceu no clube até agora pouco.

Além dessas duas vendas, o clube mineiro ainda pode concretizar mais uma saída importante. O goleiro Otávio desperta interesse do Nottingham Forest, que prepara uma proposta na casa dos 13 milhões de euros, aproximadamente R$ 76 milhões. O arqueiro vem ganhando espaço e assumiu a titularidade na equipe principal, tornando-se alvo de monitoramento constante do clube inglês.

Caso a terceira negociação seja confirmada nos moldes esperados, o Cruzeiro consolidará um ciclo recente altamente lucrativo chegando a R$ 234 milhões, reforçando sua posição como uma das principais vitrines de jovens talentos do futebol brasileiro para o mercado europeu.