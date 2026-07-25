Danilo entrou em campo pelo Botafogo na última quinta-feira (23) e, com isso, eliminou as chances de se transferir para o Palmeiras. Retornar ao clube que o revelou era um desejo do volante, que se posicionou firmemente sobre seu futuro. Enquanto isso, o Verdão vê o surgimento de mais uma joia de suas categorias de base.

Após a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão, o meio-campista usou as redes sociais para se posicionar a respeito de sua situação: “Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo, agora, respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento”.

O desejo de Danilo e do Palestra era que o negócio se concretizasse. No entanto, o Glorioso bateu o pé e não aceitou vendê-lo ao rival paulista. Isso, em teoria, colocaria o camisa 8 no caminho do Zenit, da Rússia, que também está interessado em sua contratação. Acontece que, como ele mesmo afirmou, o atleta não deseja jogar em São Petersburgo.

Em meio a uma crise financeira, a diretoria alvinegra ainda quer negociá-lo. A pedida é por um valor entre 35 e 40 milhões de euros (R$ 205 milhões e R$ 232 milhões na cotação atual). Mas, se não aparecer nada que agrade todos os lados, ele seguirá cumprindo o contrato.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Joia do Palmeiras está na mira do Grupo City

Assim como Danilo, o atacante Heittor é mais uma cria formada nas categorias de base alviverdes que surge com grandes expectativas. O atacante, que fez sua estreia no profissional nesta semana, é monitorado de perto pelo Grupo City, dono do Manchester City, do Bahia e de outras agremiações espalhadas pelo mundo.

O Verdão, aliás, chegou a recusar duas investidas da companhia. Por enquanto, não está nos planos negociar o garoto. Ele, por sua vez, está desfrutando dos primeiros passos no time de cima.

“É um sonho também estar compartilhando e treinando com os profissionais. Quando a gente está na base, a gente fica pensando como que vai ser, mas os caras mais velhos sempre me deram apoio, sempre nos ajudaram e foi uma alegria enorme de estar partilhando tudo isso com eles”, disse.