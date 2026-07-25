O Bolsa Família é a principal política de transferência de renda do Brasil, destinada a famílias em situação de vulnerabilidade. Na Itália, um programa com finalidade semelhante também oferece auxílio financeiro aos cidadãos de baixa renda. Chamado Assegno di Inclusione (ADI), o benefício entrou em vigor em 2024 para substituir o antigo Reddito di Cittadinanza.

Embora ambos tenham como objetivo reduzir a pobreza e ampliar a proteção social, os dois programas apresentam diferenças importantes. As exigências para participar, os critérios de elegibilidade e a forma de funcionamento variam entre os países. Isso faz com que cada iniciativa seja adaptada às políticas sociais locais.

Quem pode receber o benefício italiano

O Assegno di Inclusione é direcionado a famílias que atendem a requisitos específicos definidos pelo governo italiano. Entre eles está a presença de pelo menos um menor de idade, uma pessoa com deficiência, um idoso com 60 anos ou mais ou alguém reconhecido em situação de vulnerabilidade. Também são avaliados critérios relacionados à renda, ao patrimônio e ao tempo de residência no país.

O valor do benefício depende da realidade econômica e da composição de cada família. Em alguns casos, o auxílio pode alcançar até 6 mil euros por ano. Há ainda uma complementação destinada ao pagamento de despesas com aluguel para beneficiários que se enquadram nas regras do programa.

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Diferenças em relação ao Bolsa Família

No Brasil, o Bolsa Família estabelece um pagamento mínimo por família e exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação. Entre eles estão a frequência escolar das crianças, a vacinação e o acompanhamento pré-natal das gestantes. Essas condições ajudam a manter o benefício ativo.

Já o programa italiano combina o repasse financeiro com ações voltadas à inclusão social e profissional. Dependendo da situação do beneficiário, é necessário participar de cursos de capacitação, programas de empregabilidade ou acompanhamento realizado pelos serviços públicos. A proposta busca estimular a autonomia financeira das famílias ao longo do tempo, aliando assistência social a medidas de inserção no mercado de trabalho.