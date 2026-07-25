Os anéis de campeão da NBA estão entre os símbolos mais valorizados do esporte norte-americano. Entregues aos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes das equipes vencedoras da liga, essas joias representam o auge da carreira no basquete e costumam reunir materiais nobres, diamantes e detalhes personalizados que fazem cada edição ser única.

Ao longo dos anos, o valor dessas peças aumentou significativamente. Os modelos mais recentes frequentemente ultrapassam a casa das seis cifras em dólar, graças ao uso de ouro branco ou amarelo e centenas de pedras preciosas. Um dos exemplos mais marcantes é o anel conquistado pelo Toronto Raptors após o título da temporada 2018/19. A peça foi produzida com 650 diamantes, incluindo uma pedra central de 6,9 milímetros, considerada a maior já utilizada em um anel de campeão nos Estados Unidos. Além disso, recebeu 16 rubis, em referência às 16 vitórias obtidas pela franquia durante os playoffs.

Entre os exemplares mais valiosos está o anel criado para o cantor Drake, torcedor declarado dos Raptors. A joia é avaliada em mais de US$ 150 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 765 mil na cotação atual, consolidando-se como uma das peças esportivas mais caras já produzidas.

A tradição, porém, ultrapassou as fronteiras do basquete. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de 2026 também premiou os campeões com anéis exclusivos, além do tradicional troféu e das medalhas de ouro. A novidade foi inspirada justamente no modelo adotado pelas grandes ligas esportivas dos Estados Unidos, como NBA, NFL e MLB.

De acordo com o jornal espanhol As, cada anel entregue aos campeões mundiais pode alcançar o valor de até 130 mil euros, cerca de R$ 757,6 mil. A quantia coloca a joia da Copa do Mundo em um patamar muito próximo ao dos luxuosos anéis distribuídos na NBA, reforçando o caráter histórico da iniciativa.

Com isso, o Mundial de 2026 inaugurou uma nova tradição no futebol internacional. Além da conquista esportiva, os campeões passaram a levar para casa uma peça de alto valor financeiro e simbólico, eternizando o título com um objeto que rivaliza em exclusividade e sofisticação com os famosos anéis da NBA.