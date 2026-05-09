No dia 15 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançará uma nova ferramenta chamada INSS Empresa. Este sistema foi desenvolvido para facilitar a consulta de afastamentos dos empregados por parte das empresas empregadoras durante a vigência do vínculo empregatício.

O INSS Empresa substituirá o antigo sistema Conadem, que permitia consultas limitadas. A nova ferramenta apresenta uma interface mais moderna, intuitiva e amigável, proporcionando uma experiência melhor para os usuários.

O INSS Empresa oferecerá informações mais completas, abrangendo dados desde 2019 e com atualizações em tempo real. Para acessar o sistema, será necessária a autenticação de conta gov.br, utilizando um certificado digital de pessoa jurídica.

Ao consultar o sistema, as empresas poderão visualizar dados do benefício, incluindo número, espécie, situação e datas relevantes, como requerimento, início, despacho e cessação.

Para benefícios relacionados à incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, também estarão disponíveis informações sobre a última avaliação, a conclusão da perícia médica e a existência de nexo técnico, quando aplicável.

Principais Vantagens do INSS Empresa

Uma das principais vantagens do INSS Empresa é a ampliação do período de consulta. Enquanto o Conadem permitia acesso apenas aos benefícios despachados nos últimos 18 meses, o novo sistema disponibiliza dados desde janeiro de 2019.

Além disso, a consulta será online, com atualização imediata das informações, o que traz agilidade ao processo. A melhoria na experiência do usuário é outro ponto forte, com uma interface que facilita a navegação e a busca pelas informações necessárias.

A partir de 15 de maio, o INSS Empresa estará disponível no endereço empresa.inss.gov.br. Para acessá-lo, o responsável pelo uso do certificado digital deve realizar a autenticação com uma conta gov.br, utilizando um certificado digital de pessoa jurídica do tipo A1 ou A3, emitido por autoridades certificadoras credenciadas.

Após o acesso, é possível autorizar representantes para visualizar as informações, permitindo que pessoas autorizadas acessem o sistema por meio de suas contas gov.br, desde que possuam nível de confiabilidade prata ou ouro.