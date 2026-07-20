O mercado automotivo brasileiro apresentou leve recuperação nas vendas durante o mês de maio, segundo levantamento divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Apesar do avanço em relação a abril, os números ainda ficaram abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado. O cenário também mostra retração no acumulado do ano.

De acordo com o balanço, a comercialização de veículos aumentou 1,26% na comparação mensal. Em contrapartida, houve queda de 5,74% frente a maio do ano anterior. Nos cinco primeiros meses do ano, o recuo acumulado chegou a 4,34%, indicando um ritmo inferior ao observado anteriormente.

Mercado supera abril, mas ainda enfrenta retração

Ao longo de maio, pouco mais de 440 mil veículos foram vendidos em todo o país. Em abril, esse volume havia sido de aproximadamente 434,6 mil unidades. No acumulado entre janeiro e maio, o total comercializado ultrapassou 2 milhões de veículos.

No mesmo intervalo do ano anterior, o mercado havia registrado cerca de 2,2 milhões de unidades negociadas. A diferença evidencia que, embora tenha ocorrido recuperação pontual em maio, o desempenho geral permanece abaixo do registrado anteriormente. O comportamento acompanha um período de desaceleração do setor.

Os automóveis continuam liderando a participação nas vendas nacionais. Eles responderam por 48,01% de todos os veículos comercializados entre janeiro e maio. Na sequência aparecem as motocicletas, com 29,49%, e os comerciais leves, como vans e furgões, representando 15,99% do mercado.

Créditos: Divulgação Detran

Carros recuam e motocicletas avançam

Durante maio, foram vendidos pouco mais de 207 mil automóveis, resultado inferior ao observado em abril. A redução foi de 1,68% na comparação mensal. Já as motocicletas seguiram trajetória oposta e alcançaram cerca de 126,7 mil unidades comercializadas, com crescimento de 4,07%.

Quando considerados apenas automóveis e comerciais leves, maio aparece como o terceiro melhor resultado para o mês na última década. Ainda assim, o desempenho ficou abaixo do recorde registrado no ano anterior.