Motoristas de Mato Grosso do Sul com veículos de placas terminadas em 7 e 8 têm até a próxima segunda-feira, dia 31, para concluir o licenciamento. O Detran-MS orienta que os proprietários antecipem a emissão da guia. A medida busca evitar problemas nos últimos dias do prazo.

Conforme o calendário definido pelo Detran-MS, o licenciamento dos veículos com placas finais 7 e 8 deve ser regularizado até 31 de agosto. Depois dessa etapa, os veículos com final 9 terão o mês de setembro como período para realizar o procedimento. O cronograma segue a sequência estabelecida pelo órgão.

Prazo termina em 31 de agosto

A recomendação para antecipar o pagamento considera a possibilidade de aumento nos acessos aos sistemas digitais. Com muitos motoristas tentando emitir documentos ou quitar débitos perto do vencimento, podem ocorrer lentidão e instabilidades. Por isso, o órgão sugere que os proprietários não deixem a regularização para a última hora.

A guia de licenciamento pode ser emitida antes da data limite, permitindo que o proprietário organize o pagamento com antecedência. Dentro do calendário, a taxa cobrada pelo serviço é de R$ 249,10. O valor é válido para quem cumprir o prazo determinado pelo Detran-MS.

Créditos: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

Pagamento fora do prazo fica mais caro

Quem não realizar o licenciamento dentro do período previsto poderá pagar uma taxa maior. Fora do calendário, o valor passa para R$ 323,34. A diferença em relação à tarifa regular chega a R$ 74,24, conforme a tabela oficial de taxas do Detran-MS.

Os proprietários podem acessar os serviços necessários por diferentes canais digitais do departamento. A guia está disponível no aplicativo Meu Detran MS e também no Portal Meu Detran. As plataformas permitem ainda verificar débitos, multas e informações relacionadas ao veículo.

Outra opção de atendimento é a assistente virtual Glória, disponível pelo WhatsApp. O serviço pode ser utilizado pelo número (67) 3368-0500 para obter orientações relacionadas aos procedimentos do Detran-MS. O atendimento amplia as alternativas para quem precisa resolver pendências sem comparecer presencialmente.