A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (27) o pagamento de agosto do Bolsa Família para quem possui NIS terminado em 8. O benefício integra o calendário regular do programa. Neste mês, cerca de 19,3 milhões de famílias estão incluídas nos pagamentos.

O valor médio recebido pelos beneficiários em agosto é de R$ 678,35. O programa garante uma parcela mínima de R$ 600, mas alguns grupos podem receber quantias adicionais. Os depósitos seguem uma ordem baseada no último número do NIS.

Pagamentos seguem até o fim do mês

Depois do depósito para o NIS final 8, o cronograma continua na sexta-feira (28), contemplando quem tem final 9. A última parcela de agosto será liberada na segunda-feira (31), para os beneficiários com NIS terminado em 0. Os pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis.

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite consultar informações da conta digital. Pela plataforma, também é possível verificar a data do crédito e conferir como o valor recebido foi calculado. Isso permite identificar os adicionais incluídos na parcela.

Entre os pagamentos extras está o Benefício Variável Familiar Nutriz, destinado a mães de bebês de até seis meses. São seis parcelas de R$ 50 para auxiliar nas despesas relacionadas à alimentação da criança. Há também R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Quem pode receber valores adicionais

Famílias com crianças de até seis anos podem ter direito a um adicional de R$ 150 por integrante nessa faixa etária. Os pagamentos variam conforme a composição familiar e os critérios estabelecidos pelo programa. Por isso, duas famílias podem receber valores diferentes no mesmo mês.

Outra regra importante é a chamada proteção para famílias que aumentaram a renda após conseguir emprego. Nesses casos, o benefício pode continuar em 50% por até 12 meses, desde que a renda por pessoa permaneça dentro do limite previsto.