O Detran-DF suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação de 6.432 motoristas. A medida foi oficializada nesta terça-feira (25), com a divulgação dos nomes no Diário Oficial do Distrito Federal. As punições ocorreram após o encerramento das possibilidades de recurso administrativo.

Suspensões chegam a 12 meses

O período de impedimento para dirigir varia entre dois e 12 meses. A duração depende da infração cometida e das regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A consulta aos condutores atingidos pode ser feita pelo número da CNH.

Entre as infrações, a recusa ao bafômetro aparece como principal causa das penalidades. Ao todo, 4.060 motoristas foram enquadrados no artigo 165-A do CTB. A regra também abrange a recusa a exames e outros procedimentos para identificar consumo de álcool ou drogas.

Outra ocorrência frequente envolve o excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido. Nesse caso, 1.083 condutores tiveram a habilitação suspensa. A infração está prevista no artigo 218, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

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Outras infrações também geram punição

A relação divulgada pelo Detran-DF inclui ainda condutores envolvidos em rachas e competições não autorizadas. Também estão entre os motivos o abandono de vítimas de acidentes, a desobediência a bloqueios policiais e determinadas infrações cometidas por motociclistas.

Quem recebe a suspensão precisa cumprir integralmente o prazo determinado pelo órgão de trânsito. Além disso, deve realizar o curso de reciclagem e obter aprovação na avaliação exigida. Sem cumprir essas etapas, a situação permanece registrada no sistema nacional de condutores.

Durante a suspensão, o motorista também encontra outras restrições relacionadas ao documento. Não é possível renovar ou recuperar a CNH, solicitar uma segunda via física ou emitir a Permissão Internacional para Dirigir. Essas limitações permanecem vinculadas ao período da penalidade.