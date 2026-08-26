O Nubank anunciou uma nova mudança no funcionamento do NuCoin, programa de recompensas da instituição. A empresa esclareceu que a iniciativa continua ativa, mas passou por alterações importantes em seu formato. Agora, os saldos restantes serão convertidos automaticamente.

De acordo com o Nubank, os NuCoins que ainda estiverem disponíveis serão convertidos em números da sorte até 30 de setembro. Com isso, os clientes poderão participar dos sorteios promovidos pelo banco e concorrer a prêmios em dinheiro. A conversão ocorrerá de forma automática.

Saldos serão transformados em números da sorte

A mudança não representa uma volta do NuCoin ao modelo de criptomoeda utilizado anteriormente. O programa deixou de ter como objetivo a compra e venda de ativos digitais. Atualmente, a proposta está concentrada em recompensas e experiências oferecidas aos usuários dentro do ecossistema do banco.

Em setembro de 2024, o Nubank havia anunciado uma reformulação significativa do programa. Naquele momento, as NuCoins deixaram de ser negociadas e passaram a ser utilizadas exclusivamente para obter benefícios. A instituição também interrompeu as negociações imediatamente após comunicar a alteração.

Créditos: Divulgação Nubank

Programa passou por mudanças desde 2024

Na ocasião, clientes que possuíam pelo menos R$ 100 em NuCoins receberam a opção de resgatar os valores em pacotes de Bitcoin ou USDC. O prazo estabelecido pelo banco para realizar essa escolha era de 90 dias. Quem não optasse pelo resgate poderia manter os ativos para uso futuro no programa.

A estratégia foi novamente modificada em julho de 2025, quando o Nubank começou a testar uma nova versão do NuCoin. A experiência ficou inicialmente disponível para uma parcela reduzida de clientes. Nesse formato, a proposta passou a recompensar determinadas atividades realizadas pelo usuário.

Na primeira fase dos testes, os clientes podiam acumular NuCoins ao utilizar o cartão de débito. O Nubank também indicou que outras ações poderiam entrar no sistema de recompensas posteriormente. Entre elas estavam o pagamento de contas em dia, o cadastro de uma chave Pix e o compartilhamento de dados pelo Open Finance.