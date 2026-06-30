Hoje em dia estar no trânsito exige atenção redobrada, pela nossa vida e também por aqueles que dividem as vias. Por isso, toda dica de segurança é válida, para garantir cada vez mais o bem-estar de todos em rodovias e estradas. Pensando nisso, o Detran fez um importante alerta.

Com as férias escolares, o fluxo de veículos nas rodovias em direção a praias, balneários e outros destinos turísticos aumenta significativamente durante o mês de julho.

Diante desse cenário, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforça a importância do uso correto dos equipamentos de segurança por motoristas e passageiros antes de pegar a estrada.

Segundo o órgão, itens como capacete, cadeirinhas e demais dispositivos de retenção para crianças, transporte adequado de animais de estimação e cinto de segurança são fundamentais para preservar vidas e também fazem parte das ações de fiscalização dos órgãos de trânsito.

Capacete é obrigatório para motociclistas

Para quem utiliza motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados, o capacete é indispensável tanto para o condutor quanto para o passageiro. Além de ser obrigatório, o equipamento reduz o risco de lesões graves e pode salvar vidas em caso de acidente.

O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica como infração gravíssima conduzir ou transportar passageiro sem capacete, com multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir.

Já o uso do equipamento sem viseira, sem óculos de proteção ou em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é considerado infração média.

Créditos: Fernando Frazão/Agência Brasil

Transporte de crianças exige atenção

O transporte correto de crianças também merece atenção especial, principalmente durante períodos de maior movimentação nas estradas. O uso adequado dos dispositivos de retenção reduz significativamente o risco de ferimentos graves e mortes em caso de colisões.

As regras variam conforme a idade, o peso e a altura da criança. Bebês de até um ano ou com até 13 quilos devem ser transportados em bebê-conforto instalado de costas para o movimento do veículo. Crianças entre um e quatro anos devem utilizar cadeirinha voltada para frente. Dos quatro aos sete anos e meio, é obrigatório o uso do assento de elevação.

Entre sete anos e meio e dez anos incompletos, a criança deve viajar no banco traseiro usando o cinto de segurança, desde que tenha mais de 1,45 metro de altura.

Caso contrário, deve continuar utilizando o dispositivo de retenção adequado. A partir dos dez anos, já é permitido ocupar o banco dianteiro, sempre com o cinto afivelado.

Nas motocicletas, é proibido transportar menores de dez anos ou crianças que não tenham condições de cuidar da própria segurança.

O motorista flagrado transportando crianças em desacordo com as normas está sujeito a infração gravíssima, multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até a regularização.

Transporte seguro dos animais de estimação

O Detran também orienta que animais de estimação jamais sejam transportados soltos dentro do veículo ou no colo dos ocupantes. Além de distrair o motorista, essa prática aumenta o risco de ferimentos para o próprio animal em caso de frenagem brusca ou colisão.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro não determine um equipamento específico para essa finalidade, a recomendação é utilizar caixas de transporte ou cintos de segurança próprios para pets.

Pelo CTB, conduzir o veículo com o animal entre os braços e as pernas do motorista ou à sua esquerda é infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Já transportar animais nas partes externas do veículo, com a cabeça para fora da janela ou na caçamba, configura infração grave, sujeita à multa de R$ 195,23, cinco pontos na carteira e retenção do veículo.

Cinto de segurança é importante e salva vidas

O cinto de segurança continua sendo um dos equipamentos mais importantes para reduzir mortes e lesões graves no trânsito. Seu uso é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, independentemente da distância ou do trajeto.

Antes de viajar, a principal recomendação é priorizar a segurança. O uso correto do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças, do transporte adequado dos animais e do cinto de segurança é essencial para reduzir riscos e tornar o trânsito mais seguro para todos.