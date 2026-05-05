O Detran de São Paulo anunciou uma mudança significativa nas regras para a realização da prova prática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A partir de 5 de maio, os candidatos poderão realizar o exame utilizando seu próprio veículo.

A resolução que permite o uso de carros particulares foi publicada no dia 1º de maio. Segundo Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP, cada cidade terá um cronograma específico para a implementação dessa mudança.

Em Campinas, por exemplo, os exames com veículos particulares começaram na tarde do mesmo dia. Durante a primeira semana, o Detran irá alocar os candidatos no período da tarde para mensurar o volume de atendimentos.

Como utilizar o carro particular

Para que um candidato utilize seu carro na prova prática, o veículo deve atender a algumas exigências. Ele deve estar devidamente licenciado e em bom estado de conservação. Além disso, é necessário que o carro tenha uma faixa branca removível, de 20 cm de largura, fixada na carroceria, com a inscrição “autoescola” em cor preta.

O Detran também permite o uso de veículos elétricos e automáticos para a realização do exame. O agendamento da prova prática pode ser feito diretamente pelo portal do Detran-SP, mediante a disponibilidade de horários e o pagamento de uma taxa de R$ 52,83.

As novas regras são bem recebidas por profissionais da área. A instrutora de trânsito Andreza Pereira expressou otimismo, afirmando que a mudança permitirá um acompanhamento mais completo do processo de habilitação dos alunos.

No entanto, a instrutora Tais Carvalho Pavani alertou sobre os riscos que podem surgir com o uso de veículos particulares nas provas. Ela recomenda que os carros utilizados tenham duplo comando de pedais para evitar confusões durante a condução.