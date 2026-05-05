O Flamengo definiu o valor para vender Luiz Araújo. Antes titular, o atacante perdeu espaço com a chegada de Leonardo Jardim e pode ser negociado na janela de transferências do meio do ano. O Atlético-MG surge como um dos interessados em contratá-lo.

Conforme noticiou o jornalista Guilherme Frossard, o Galo deve voltar a carga para tentar contar com o ponta na sequência da temporada. O time belo-horizontino chegou a buscar um acordo no começo do ano, porém não teve êxito na época.

Mas nada garante que o resultado será diferente agora. Isso porque o Rubro-Negro tem como política não facilitar negociações para rivais nacionais, principalmente potenciais adversários nas brigas pelos títulos. O Palmeiras, que tentou diversas vezes tirar estrelas do Ninho do Urubu, que o diga.

Créditos: Instagram/Luiz Araújo

Ainda assim, o que pode ser favorável ao Atlético é o fato de o atleta ter perdido espaço com a troca de comando técnico. Por não ser a primeira opção de Jardim, Luiz pode acabar sendo uma ótima fonte de renda para a agremiação carioca. O Fla gostaria de receber algo entre 12 e 13 milhões de euros (R$ 69 a 75 milhões, na cotação atual).

Luiz Araújo perdeu espaço no Flamengo

Peça importante nos títulos da temporada passada, o atacante perdeu espaço com a saída de Filipe Luís e a chegada de Leonardo Jardim. Embora siga tendo chances, Luiz não é mais considerado o dono da posição pelo treinador português, que parece ter outras preferências.

Sem conseguir render como antes, o camisa 7 pode estar com os dias contados no Mais Querido. Uma possível mudança de ares que pode ser benéfica a ele, inclusive, com mais oportunidades de estar em campo representando outro time.

Na jornada atual, Luiz soma apenas três gols marcados e duas assistências concedidas em 20 partidas disputadas, sendo somente sete como titular.