A FIFA convocou a Federação Iraniana de Futebol para uma reunião em sua sede na Suíça, com o objetivo de discutir a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

A decisão da FIFA é uma tentativa de esclarecer a situação do país no torneio, que está programado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho. Apesar das confirmações feitas pela entidade, o Irã enfrenta incertezas devido a questões políticas e conflitos no Oriente Médio.

Convite para discussões

A FIFA solicitou que a Federação Iraniana compareça à sua sede até 20 de maio para se preparar para a Copa do Mundo. A presença do Irã é considerada essencial para garantir que o país participe do evento, especialmente após o discurso do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que reafirmou que o Irã jogará nos Estados Unidos como parte do torneio.

Infantino fez essa declaração durante o Congresso da FIFA em Vancouver, onde a delegação iraniana não esteve presente. As incertezas sobre a participação do Irã na Copa do Mundo estão ligadas à instabilidade política na região, incluindo a guerra em curso e os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

A situação geopolítica tem levantado preocupações sobre a segurança e a viabilidade da participação da seleção iraniana. O Canadá, que designou a Guarda Revolucionária Islâmica como uma organização terrorista, também contribui para essa incerteza, uma vez que impôs restrições a indivíduos associados a essa força.

Apesar das dificuldades, Gianni Infantino foi claro em sua afirmação de que o Irã participará do torneio. Ele destacou a importância da presença do país na Copa do Mundo e a expectativa de que a seleção iraniana jogue conforme o programado.

A situação política do Irã e a resposta dos Estados Unidos à guerra na região também foram abordadas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Durante uma entrevista, Trump comentou sobre a duração do conflito e a situação militar no Irã, indicando que a guerra poderia continuar por mais duas ou três semanas.