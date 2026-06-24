A FIFA anunciou nesta quarta-feira (24) uma punição severa ao volante Assim Madibo, da seleção do Catar, após uma entrada considerada violenta que resultou em lesão do meia Ismaël Koné, do Canadá, durante partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo. O jogador catariano foi suspenso por cinco jogos após julgamento do Comitê Disciplinar da entidade.

O lance ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo e imediatamente gerou forte preocupação dentro e fora de campo. Koné recebia a bola no meio-campo, girou para se desvencilhar da marcação e tentou acelerar a jogada com um passe mais forte. No entanto, no momento da ação, Madibo chegou com o pé alto e atingiu a região da canela do adversário com as travas da chuteira, em uma jogada considerada perigosa.

A arbitragem não hesitou e aplicou cartão vermelho direto ao atleta do Qatar, que deixou o gramado imediatamente. De acordo com a decisão da FIFA, a infração foi enquadrada como jogo brusco grave, conforme o artigo 14.1.e do Código Disciplinar da entidade, que prevê punições mais rígidas para entradas que coloquem em risco a integridade física do adversário.

Na justificativa oficial, o Comitê Disciplinar detalhou que a suspensão de cinco partidas deverá ser cumprida nos próximos compromissos oficiais do Catar na competição. A entidade também reforçou que a decisão está sujeita a recurso junto ao Comitê de Apelações, caso a federação qatari decida contestar a penalidade aplicada.