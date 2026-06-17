É cada vez mais comum vermos grandes magnatas do mundo dos negócios atuando no futebol, prova disso são os donos de grandes clubes, até mesmo aqui no Brasil. Tanto é, que o caso que vamos citar aqui envolve o chefão do Bahia e a construção de um estádio de R$ 4 bilhões.

Nova York abriga algumas das franquias esportivas mais tradicionais dos Estados Unidos. Equipes como Yankees, Mets, Giants, Jets e Knicks atraem milhões de torcedores e ajudam a consolidar a cidade como um dos principais polos esportivos do mundo. Agora, o futebol também se prepara para ganhar um novo marco na metrópole.

A cidade receberá um estádio construído especialmente para o New York City FC, clube que integra o mesmo grupo controlador do Bahia. O projeto prevê um investimento de US$ 780 milhões, o equivalente a cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual.

O Etihad Park, novo estádio do New York City FC, segue tomando forma em Queens. 🇺🇸🏟️



A arena terá capacidade para cerca de 25.000 torcedores e será o primeiro estádio específico para futebol em Nova York.



O que acharam desse projeto? 🤔 pic.twitter.com/U0auPW3iLx — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) April 30, 2026

Ligação envolvendo o Grupo City

A nova arena é mais um investimento do City Football Group, conglomerado que administra clubes em diferentes países. Entre as equipes sob sua gestão estão o Manchester City, o Bahia e o New York City FC, que disputa a Major League Soccer (MLS).

Criado há apenas 13 anos, o clube de Nova York já contou com grandes nomes do futebol mundial, como Andrea Pirlo, Frank Lampard e David Villa. Agora, a equipe se prepara para inaugurar sua primeira casa própria.

Atualmente, o New York City FC manda seus jogos no Yankee Stadium. Com a nova arena, o clube deixará o Bronx e passará a atuar no Queens, região localizada a cerca de 15 quilômetros de distância.

Batizado de Etihad Park, o estádio será erguido ao lado do Citi Field, casa do New York Mets, da MLB. O espaço terá capacidade para 25 mil torcedores e será dedicado exclusivamente ao futebol. A previsão é de que a inauguração aconteça em 2027.

Naming rights garantidos por duas décadas

A companhia aérea Etihad Airways, parceira do City Football Group, assinou um acordo para explorar os naming rights do estádio pelos próximos 20 anos. A empresa já mantém uma parceria semelhante com o Manchester City, dando nome ao estádio da equipe inglesa.

“Por mais de uma década temos investido no clube com a visão de fazer de Nova York uma das capitais mundiais do futebol. Não tenho dúvidas de que este estádio se tornará uma catedral do futebol nos Estados Unidos”, afirmou Brad Sims, CEO do New York City FC.

Embora seja reconhecida pela força de outras modalidades esportivas, a região de Nova York também vem ampliando seu espaço no futebol. Além do New York City FC, a área abriga o New York Red Bulls, que disputa suas partidas na Red Bull Arena, em Newark, no estado vizinho de Nova Jersey.

O estádio também recebe os jogos do Gotham FC, equipe feminina que compete na National Women’s Soccer League (NWSL). Com a chegada do Etihad Park, Nova York reforça sua posição no cenário do futebol e amplia a infraestrutura dedicada ao esporte em uma das cidades mais influentes do planeta.