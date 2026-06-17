Hoje em dia todo auxílio quando o assunto é dinheiro se torna bem-vindo, ainda mais quando uma fonte de renda pode ser um extra até mesmo para as famílias que já recebem o Bolsa Família. Esse é o caso para aqueles que tem em casa crianças com menos de seis anos de idade.

Uma das principais dúvidas que chegam à Secretaria de Estado da Primeira Infância (Secria), em Alagoas, é sobre quem tem direito ao Cartão Cria e como acessar o benefício.

O programa atende mais de 128 mil beneficiários em Alagoas e se consolidou como o maior programa de transferência de renda da história do estado, sendo também um dos maiores do país voltados à primeira infância.

Créditos: Divulgação/Secom Alagoas

Quem tem direito a esse benefício extra?

Podem receber o benefício gestantes e responsáveis por crianças de até 6 anos de idade, que estejam em situação de vulnerabilidade social e com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico). O programa também contempla crianças com síndrome congênita do zika vírus.

Para solicitar o Cartão CRIA, a família precisa estar inscrita e com os dados atualizados no CadÚnico. Em seguida, deve procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município para realizar o cadastro.

É necessário apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou RG da criança e a carteira de vacinação da gestante ou da criança.

Após a aprovação, o benefício passa a ser pago mensalmente à gestante ou à pessoa responsável pela criança. Para manter o recebimento, as famílias devem cumprir algumas condicionalidades, como o acompanhamento de saúde e a atualização cadastral.

Foco do programa nas mães e gestantes

Criado com o objetivo de garantir apoio à alimentação de gestantes e crianças pequenas em situação de vulnerabilidade social, o Cartão CRIA é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

A política pública tem como foco o desenvolvimento infantil e o bem-estar materno, beneficiando diretamente famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

A ação tem foco nas mães e gestantes em situação de vulnerabilidade, sobretudo aquelas que estão no Cadastro Único (CadÚnico) nas faixas de pobreza e extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 218.

Mensalmente, cada beneficiária recebe R$ 150. No caso de mães de gêmeos, o valor é ampliado para R$ 300. Em 2023, uma das novidades foi a criação de uma 13ª parcela, ampliando o suporte financeiro às famílias atendidas.

Segundo a secretária de Estado da Primeira Infância, Caroline Leite, investir na primeira infância e em programas de transferência de renda é uma estratégia essencial para enfrentar as desigualdades sociais.

“Diversos estudos já mostram que combater a pobreza passa, necessariamente, pelo fortalecimento de políticas de transferência de renda. E, nesse sentido, Alagoas está fazendo o dever de casa ao garantir que esse recurso chegue a quem mais precisa, especialmente às mulheres e às crianças”, afirma.

Ela também destaca que o Cartão CRIA vai além do auxílio financeiro. “Estamos falando de dignidade, de segurança alimentar e de oportunidade. Quando a gente cuida da primeira infância, a gente muda o presente e transforma o futuro dessas famílias”, completa.