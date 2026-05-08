Para o Fluminense, a possibilidade de uma troca no comando técnico ganhou força nos bastidores após o nome de Dorival Júnior surgir como favorito em um eventual cenário de mudança. Além disso, o treinador já teria definido o salário desejado para assumir um novo projeto, justamente em meio às especulações envolvendo o clube carioca.

Livre no mercado desde sua saída do Corinthians, Dorival Júnior segue acompanhando de perto tudo o que acontece no futebol brasileiro. No entanto, o treinador ainda adota cautela antes de aceitar qualquer novo desafio, principalmente por conta de sua postura em relação a clubes que já possuem técnico efetivo.

Dorival Júnior já estabeleceu valor para voltar ao futebol

Outro ponto que passou a chamar bastante atenção nos bastidores envolve justamente a questão salarial para uma futura negociação. Segundo as informações apuradas, Dorival Júnior deseja receber os mesmos vencimentos mensais que possuía quando trabalhava recentemente no Corinthians.

Na equipe paulista, o treinador recebia cerca de R$ 2,5 milhões por mês. Além disso, esse valor já incluía toda a comissão técnica que trabalha ao lado de Dorival, fator considerado importante em qualquer possível conversa envolvendo um novo clube brasileiro.

Mesmo aberto a ouvir propostas para retornar ao futebol, Dorival mantém uma postura considerada bastante clara internamente. O treinador evita iniciar conversas com equipes que ainda possuem treinadores efetivos trabalhando normalmente no cargo, algo que sempre marcou sua maneira de conduzir negociações.

Justamente por isso, qualquer possibilidade envolvendo o Fluminense dependeria antes de uma definição oficial do clube carioca sobre o futuro do atual comando técnico. Ainda assim, o nome do treinador segue cada vez mais presente nos bastidores tricolores nos últimos dias.

Nome agrada à diretoria do Fluminense

O nome de Dorival Júnior se tornou unanimidade nos bastidores do Fluminense em caso de uma eventual troca de comando. Além disso, o perfil do treinador agrada bastante à diretoria por conta da experiência acumulada em grandes clubes e também pela capacidade de decisão em competições eliminatórias.

Nos últimos anos, Dorival conquistou a Copa do Brasil pelo São Paulo e também pelo Alvinegro Paulista. Justamente esse histórico recente em torneios de mata-mata passou a ser tratado como um diferencial importante dentro das avaliações feitas internamente pela alta cúpula tricolor.

Enquanto isso, Roger Machado segue convivendo com críticas de parte da torcida tricolor paulista. No entanto, mesmo sem qualquer definição oficial sobre mudanças no comando técnico, o nome de Dorival aparece como uma sombra importante diante do cenário atual vivido pela equipe.

Dorival, por sua vez, continua utilizando este período sem clube para descansar após sua saída do Corinthians. Ainda assim, o treinador permanece atento às movimentações do futebol brasileiro e acompanha de perto os cenários envolvendo possíveis oportunidades para retornar ao trabalho.

Créditos: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Cenário segue indefinido nos bastidores

Mesmo com o nome de Dorival Júnior crescendo internamente, o Fluminense ainda não possui qualquer definição pública sobre mudanças em sua comissão técnica. No entanto, o cenário continua sendo acompanhado com atenção justamente por conta das discussões envolvendo o desempenho recente da equipe.

Além disso, o histórico vencedor do treinador segue fortalecendo sua imagem no mercado nacional. As conquistas recentes fizeram Dorival ganhar ainda mais prestígio entre dirigentes, especialmente em clubes que buscam competitividade em torneios eliminatórios ao longo da temporada.

Até mesmo por isso, o treinador continua sendo tratado como uma possibilidade relevante nos bastidores do futebol brasileiro. Enquanto avalia os próximos passos da carreira, Dorival mantém cautela no mercado e segue analisando com atenção os movimentos envolvendo clubes interessados em seu trabalho.