O Palmeiras viu um jogador comprado por R$ 26 milhões disputar apenas 11 partidas em 2026, justamente em um momento em que um clube inglês aparece ligado ao nome do defensor. Mesmo com pouco espaço nesta temporada, o atleta segue valorizado no mercado e pode acabar deixando o elenco nos próximos meses.

Bruno Fuchs foi adquirido em definitivo junto ao Atlético após ter agradado em sua primeira temporada pelo clube paulista. No entanto, o cenário mudou rapidamente no elenco comandado por Abel Ferreira, principalmente após novas movimentações defensivas realizadas pela diretoria.

O zagueiro chegou ao Palmeiras na temporada passada e recebeu boas oportunidades naquele momento. Durante o período em que esteve mais presente entre os titulares e reservas utilizados pelo treinador português, o defensor conseguiu apresentar um desempenho considerado positivo de forma geral.

Em 2026, porém, a situação passou a ser diferente nos bastidores e também dentro de campo. O jogador participou de apenas 11 partidas no ano, enquanto outros nomes do sistema defensivo passaram a ganhar prioridade na equipe alviverde.

Concorrência aumentou no elenco de Abel Ferreira

A chegada de Alexander Barboza, que veio do Botafogo, aumentou ainda mais a concorrência por espaço no setor defensivo. Além disso, Murilo já segue como um dos nomes importantes da defesa palmeirense, fazendo com que Bruno Fuchs perdesse ainda mais espaço.

Justamente por conta desse cenário, o defensor pode se tornar apenas a quarta ou até mesmo a quinta opção para Abel Ferreira. Com menos oportunidades previstas ao longo da temporada, a saída começou a ganhar força internamente como um caminho provável.

Mesmo sem sequência em 2026, o zagueiro continua valorizado no mercado da bola. O histórico construído desde sua chegada ao Palmeiras ainda mantém o atleta em evidência, especialmente após o desempenho apresentado durante a temporada passada.

Desde que desembarcou no clube paulista, Bruno Fuchs acumulou 55 partidas disputadas. Além do trabalho defensivo, o jogador também participou diretamente de gols, somando três bolas na rede e ainda uma assistência no período.

Até mesmo os números ofensivos acabaram ajudando na valorização do atleta nos últimos meses. Ainda assim, o aumento da concorrência no elenco pode acabar sendo decisivo para uma possível negociação na próxima janela.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Clube inglês já monitorou o defensor

Em novembro de 2025, a ESPN destacou que o Leicester, da Inglaterra, monitorava a situação de Bruno Fuchs. O interesse chamou atenção naquele período justamente porque o zagueiro vinha recebendo espaço importante dentro do elenco do Palmeiras.

No entanto, ainda não existe uma confirmação sobre a continuidade desse interesse do clube inglês. A equipe acabou sofrendo queda para a terceira divisão local, situação que deixou indefinido o planejamento envolvendo possíveis contratações futuras.

Mesmo assim, o nome do defensor segue cercado de expectativa nos bastidores do mercado da bola. Com 27 anos, Bruno Fuchs ainda aparece como um jogador considerado valorizado, principalmente por conta da experiência recente acumulada no futebol brasileiro.

A tendência é que o Palmeiras continue avaliando o cenário envolvendo o atleta nas próximas semanas. Caso novas propostas apareçam, justamente a falta de espaço no elenco pode facilitar uma possível saída do defensor.

Enquanto isso, Abel Ferreira segue administrando um elenco recheado de opções para o setor defensivo. Com Alexander Barboza e Murilo aparecendo entre os nomes mais fortes da posição, Bruno Fuchs vê o caminho para recuperar espaço ficar ainda mais complicado.

Futuro indefinido no Palmeiras

Mesmo contratado em definitivo por R$ 26 milhões, o zagueiro vive atualmente um momento de incerteza dentro do clube paulista. A pouca utilização em 2026 contrasta justamente com a expectativa criada após sua chegada ao elenco.

Nos bastidores, o entendimento é que a sequência reduzida pode acabar influenciando diretamente no futuro do jogador. Até mesmo uma permanência para o restante da temporada já passou a ser tratada com dúvidas diante do atual cenário.

Por enquanto, Bruno Fuchs continua integrado normalmente ao grupo comandado por Abel Ferreira. No entanto, o interesse que já existiu vindo da Inglaterra mantém aberta a possibilidade de uma transferência caso o mercado volte a se movimentar pelo defensor.