Papa Leão XIV vai lançar um livro sobre inteligência artificial, em uma obra que também trata de paz e da crise do direito internacional, além de outras ameaças atuais à humanidade, conforme informações divulgadas sobre o projeto editorial. A publicação reúne debates sobre tecnologia e questões globais em um cenário de rápidas transformações.

A informação é divulgada pela Katholisch e reproduzida pelo Religión Digital, destacando o caráter internacional do tema. O conteúdo também aponta preocupações com impactos sociais e éticos da inteligência artificial no mundo atual.

A obra será publicada no mesmo dia da Rerum Novarum de Leão XIII, criando uma ligação simbólica com a tradição da doutrina social da Igreja Católica. Esse paralelo reforça a continuidade histórica do debate social dentro do Vaticano.

Encíclica de 15 de maio e tradição da Igreja

A primeira encíclica do Papa Leão XIV está prevista para 15 de maio, data em que o documento deve ser assinado sob o título provisório Magnifica Humanitas. A confirmação vem de fontes do Vaticano e da Agência Católica de Notícias (KNA).

Segundo essas informações, a escolha do dia reforça uma tradição de documentos sociais importantes assinados nessa mesma data ao longo da história. O gesto mantém ligação direta com a evolução da doutrina social da Igreja.

A encíclica será assinada em um contexto simbólico, justamente por dialogar com momentos históricos marcantes da Igreja Católica. A data é considerada estratégica dentro da narrativa teológica e social do Vaticano.

Tradição das encíclicas sociais

A tradição começa com a Rerum Novarum de Leão XIII em 1891, que tratou das mudanças sociais provocadas pela Revolução Industrial. O documento inaugurou a doutrina social da Igreja de forma sistemática.

Em 1931, Pio XI assinou a Quadragesimo Anno, com influência de Oswald von Nell-Breuning, aprofundando o conceito de subsidiariedade. O texto também reforçou críticas a sistemas econômicos considerados incompatíveis com a doutrina cristã.

Já em 1961, João XXIII publicou a Mater et Magistra, abordando temas como cogestão nas empresas e relações sociais no mundo moderno. O documento ampliou o diálogo da Igreja com transformações econômicas globais.

Em 1991, João Paulo II assinou a Centesimus annus, analisando o fim do comunismo na Europa e mudanças na economia mundial. O texto marcou uma nova leitura da economia de mercado dentro da doutrina social.

Créditos: Ricardo Stuckert / PR

Inteligência artificial e desafios globais

O livro de Leão XIV também aborda inteligência artificial, a busca pela paz e a crise do direito internacional, além de outras ameaças atuais à humanidade. O conteúdo reflete preocupações com impactos globais da tecnologia.

Segundo o Vaticano, o material será desenvolvido de forma integrada, considerando aspectos éticos, sociais e políticos da inteligência artificial. A proposta busca ampliar o debate sobre responsabilidade global.

Os temas também envolvem riscos contemporâneos ligados à tecnologia e às transformações rápidas da sociedade. A obra tenta conectar essas mudanças com reflexões morais e institucionais.

A continuidade com a tradição da Igreja aparece justamente na forma como o tema é tratado, seguindo uma linha histórica de análise social. Desde Leão XIII até Leão XIV, há um fio de interpretação sobre o mundo moderno.

Assim, o livro se insere em um contexto mais amplo de reflexão sobre o futuro da humanidade, unindo tecnologia, política e ética. A proposta reforça o papel da Igreja no debate global contemporâneo.