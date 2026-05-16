O Santos promete movimentar bastante a próxima janela de transferências da temporada de 2026, que abre no dia 20 de julho. Visando qualificar o elenco comandado pelo técnico Cuca, a diretoria do clube paulista planeja um “pacotão” com até cinco reforços.

Cuca e sua comissão entendem que é preciso ir ao mercado da bola para ampliar e fortalecer o plantel alvinegro. O Peixe tem oscilado bastante e faz uma campanha irregular até aqui, o que liga o alerta para os compromissos que estão por vir pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Para a defesa, a ideia é buscar um zagueiro, um lateral-direito e um lateral-esquerdo. Na zaga, o objetivo é encontrar um parceiro para Lucas Veríssimo. Já em relação às laterais, as preocupações giram em torno de Mayke, que é caro e apresenta problemas físicos, e Vinícius Lira, que teve lesão de LCA.

Créditos: Raul Baretta/ Santos

Quanto ao setor ofensivo, a ida ao mercado tem o intuito de fortalecer a beirada do ataque da equipe santista. Contratados para suprir essa carência do grupo, Rony, Moisés e Benjamín Rollheiser não conseguiram se firmar na Vila Belmiro até o momento.

Na primeira janela de transferências da jornada, vale lembrar, o Alvinegro Praiano fez seis contratações visando qualificar o plantel. Chegaram Gabigol, Moisés, Gabriel Menino, Christian Oliva, Rony e Lucas Veríssimo.

Santos terá de ser criativo na janela

Devido aos problemas financeiros que marcam o momento do clube, o Santos precisará usar a criatividade para se reforçar na janela. Diante dessa questão, jogadores livres e empréstimos surgem como alternativas mais viáveis para a diretoria.

Para se ter uma ideia da situação da agremiação paulista, recentemente o presidente Marcelo Teixeira colocou o CT Meninos da Vila como garantia da dívida milionária que a instituição tem com Neymar – o débito entre as partes é de R$ 90,5 milhões.