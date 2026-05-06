Com a aproximação do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, uma significativa parte dos contribuintes ainda não prestou contas à Receita Federal. Até o dia 3 de maio, apenas 18,3 milhões de declarações foram recebidas, o que representa 41,8% do total esperado de 44 milhões.

Essa situação é preocupante, pois quase 60% dos brasileiros ainda não realizaram a declaração, e o prazo termina em 29 de maio. Entre as declarações já enviadas, a maioria dos contribuintes, cerca de 70,3%, indicam que têm direito à restituição.

Por outro lado, 16,9% das declarações apontam imposto a pagar, enquanto 12,8% não têm valores a pagar nem a receber. A Receita Federal disponibiliza diferentes formas de preenchimento da declaração, sendo que 73,7% dos contribuintes optaram pelo programa de computador. O preenchimento online foi utilizado por 17,4%, e 8,9% fizeram a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

Facilidades no processo de declaração

Um recurso que facilitou o processo para muitos contribuintes foi a declaração pré-preenchida, utilizada por 60% das pessoas. Esse modelo oferece uma versão inicial com dados já inseridos, permitindo que os contribuintes confirmem ou ajustem as informações.

Além disso, 55,3% dos que declararam escolheram o modelo de desconto simplificado, que simplifica o cálculo do imposto devido. O período de entrega da declaração começou em 23 de março e se estende até as 23h59 do dia 29 de maio.

A Receita Federal alerta que quem não cumprir o prazo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 ou equivalente a 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Devem apresentar a declaração do Imposto de Renda as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 em 2025. Também estão obrigados aqueles com receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920.