Clientes do Nubank passaram a contar com uma alternativa para atravessar pedágios e estacionamentos sem precisar parar. A funcionalidade é possível por meio da NuTag, um dispositivo instalado no para-brisa do veículo que realiza a cobrança automática diretamente na fatura do cartão de crédito.

O serviço está disponível para usuários dos planos Nubank+ e Ultravioleta. No caso do plano Ultravioleta, é possível solicitar até duas tags sem custos adicionais, enquanto clientes Nubank+ podem obter uma unidade mediante taxa de emissão. A cobertura inclui pedágios em todo o Brasil e principais estacionamentos.

Funcionamento e tecnologia da NuTag

A NuTag utiliza tecnologia de identificação por radiofrequência, que permite a comunicação entre o veículo e sensores instalados nas cancelas. Quando o carro passa pela pista automática, o sistema reconhece o dispositivo e registra a passagem sem necessidade de ação do motorista.

Nesse processo, são coletadas informações como local, data, horário e tipo de veículo. Com esses dados, o valor correspondente é lançado automaticamente na fatura do cartão de crédito, como uma transação comum. Isso elimina o uso de dinheiro, cartões físicos ou aplicativos no momento da passagem.

A instalação é simples e pode ser feita em qualquer veículo, mesmo que não esteja no nome do titular da conta. Após a ativação, é necessário aguardar algumas horas antes de utilizar o serviço nas rodovias e estacionamentos.

Gestão e controle pelo aplicativo

O gerenciamento da NuTag é feito diretamente pelo aplicativo do Nubank. Na área específica, o cliente pode solicitar a tag, ativá-la e acompanhar todas as transações realizadas. O histórico fica organizado por período, permitindo visualizar os gastos de forma detalhada.

Cada registro mostra informações como local da cobrança, valores e horários de entrada e saída. O sistema também permite identificar veículos vinculados e organizar os dados para facilitar o controle financeiro. Além disso, clientes contam com atendimento disponível 24 horas para suporte.