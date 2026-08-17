Os vencimentos mensais de atletas de elite no futebol brasileiro costumam superar a marca de centenas de milhares de reais. O caso de Álvaro Barreal, que recebe R$ 600 mil no Santos, ilustra bem a atual escala salarial do mercado nacional.

Diferente de Barreal, o jogador Rony apresenta remuneração ainda mais elevada. O atacante embolsa cerca de R$ 1 milhão mensalmente, patamar financeiro comum entre os atletas de alto rendimento no país atualmente.

A escala de pagamentos na gestão Alexandre mattos: Barreal

Jogadores como Willian Arão possuem vencimentos estimados em R$ 750 mil. Enquanto Alexis Duarte e Christian Oliva ficam na faixa de R$ 500 mil. Existem nomes com ganhos mais expressivos, a exemplo de Mayke, que recebia entre R$ 1,0 e 1,1 milhão. Já Gabigol lidera essa lista específica com valores que atingem R$ 2 milhões por mês em estimativas públicas.

Impacto dos salários no planejamento Esportivo

Manter uma folha salarial robusta exige que os clubes equilibrem receitas de patrocínio, direitos de transmissão e vendas de ativos. O montante pago a atletas como Lucas Veríssimo, também na casa de R$ 1 milhão, exige performance constante dentro de campo.

Esses dados refletem estimativas baseadas no que foi ventilado publicamente. Não representando necessariamente valores registrados em carteira de trabalho ou contratos oficiais fechados pelos clubes.

A variação salarial reflete tanto a experiência do atleta quanto a importância estratégica no planejamento anual. Valores como os de Lautaro Díaz, em R$ 380 mil, ou Moisés em R$ 600 mil, são monitorados de perto pelos departamentos financeiros dos times.