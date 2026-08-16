José Mourinho reassume o comando técnico do Real Madrid com o desafio de devolver o clube ao topo do futebol europeu. A contratação oficial marca o encerramento do ciclo de Álvaro Arbeloa à frente da equipe merengue.

Doze milhões de euros brutos por temporada é o valor que o treinador português receberá durante o seu novo vínculo de três anos. Este montante mensal de R$ 5,9 milhões coloca o profissional entre os comandantes mais bem pagos do continente.

A diretoria madrilenha buscou um nome experiente após uma temporada sem títulos. Onde o clube ficou oito pontos atrás do FC Barcelona na LaLiga. O Real Madrid também sofreu uma eliminação precoce na Liga dos Campeões da UEFA ao perder para o Bayern de Munique nas quartas de final.

Detalhes do contrato e histórico: José Mourinho

Para viabilizar a vinda do treinador, a equipe espanhola pagou uma cláusula de rescisão de três milhões de euros ao Benfica. O vínculo anterior do técnico em Portugal seguiria ativo até o verão de 2027.

Esta segunda passagem pela capital espanhola ocorre após o ciclo realizado entre 2010 e 2013, quando o português obteve média de 2,3 pontos por jogo. O objetivo do projeto atual foca na conquista da Liga dos Campeões, torneio que o clube não vence há três anos.

Salários de elite na Espanha

O mercado europeu apresenta valores variados, como os 3 milhões de euros líquidos que Hansi Flick recebe anualmente no FC Barcelona. O salário do alemão no Barça pode chegar a 6 milhões de euros brutos por temporada conforme as metas batidas.

Bonificações por desempenho integram o contrato, como o pagamento de 1 milhão de euros pela conquista da Liga dos Campeões. O acordo firmado pelo rival catalão também prevê 750 mil euros extras caso o clube conquiste o troféu da LaLiga.