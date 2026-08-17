O defensor Jules Koundé decidiu descartar diversas sondagens de clubes europeus e confirmar sua permanência no Barcelona nesta temporada. Aos 27 anos, o jogador é peça fundamental no planejamento do técnico Hansi Flick para o próximo ciclo competitivo.

Clubes como Bayern de Munique, PSG, Arsenal e Tottenham demonstraram interesse na contratação do atleta durante esta janela de transferências. O Tottenham chegou a ser apontado como um dos mais dispostos a investir. Com rumores sugerindo um valor próximo a € 65 milhões pelo passe.

O compromisso de Koundé com o projeto espanhol vai além do interesse técnico. Isso acaba estando ligado também ao desejo de alcançar marcas históricas no clube. Desde que chegou em 2022, vindo do Sevilla, o francês soma 188 partidas oficiais, consolidando sua titularidade absoluta na equipe blaugrana.

A busca pelo recorde de jogos: Barcelona

Atingir o topo da lista de atletas franceses que mais vestiram a camisa do Barcelona é o principal combustível para o defensor seguir no Camp Nou. Ele está a apenas cinco partidas de igualar a marca de 193 jogos do ex-lateral Éric Abidal.

Essa trajetória de sucesso já o colocou à frente de outros nomes importantes do país, como Ousmane Dembélé, Clément Lenglet e Samuel Umtiti. A superação desse recorde histórico representa um marco de longevidade e confiança que ele pretende celebrar com novos títulos na Espanha.

Gestão de carreira e planejamento

O agente do jogador oficializou a posição firme junto ao diretor esportivo Deco e à comissão técnica de Hansi Flick recentemente. Koundé possui vínculo assinado até 2030, reforçando a segurança do clube sobre o futuro do atleta diante das investidas constantes do mercado Internacional.

A permanência é vista internamente como uma vitória, embora o cenário do Futebol possa sofrer mudanças rápidas até o encerramento oficial da janela. A postura do zagueiro descarta uma saída imediata, salvo o surgimento de uma oferta extraordinária que altere os padrões vigentes do negócio.