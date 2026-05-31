O programa Bolsa Família, uma importante iniciativa social do Governo Federal, apresenta seu calendário de pagamentos para fevereiro de 2026. Os beneficiários se preparam para receber os valores que são essenciais para a subsistência de muitas famílias.

O pagamento ocorre de forma escalonada, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), facilitando o acesso ao benefício e organizando o fluxo de pagamentos.

Embora não tenha havido reajuste no valor do benefício para 2026, que permanece em R$ 600, algumas famílias podem receber até R$ 900, dependendo de complementos adicionais a que têm direito.

Benefícios Adicionais

Os beneficiários do Bolsa Família podem contar com diferentes tipos de benefícios que aumentam o valor total recebido. O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) concede R$ 142 por pessoa da família.

Além disso, o Benefício Complementar (BCO) garante que cada família receba pelo menos R$ 600. Para crianças de até sete anos, o Benefício Primeira Infância (BPI) oferece um adicional de R$ 150.

Já o Benefício Variável Familiar (BVF) proporciona R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro começam no dia 12 e vão até o dia 27, conforme o final do NIS. As datas de recebimento são as seguintes:

Final do NIS 1: recebe no dia 12

Final do NIS 2: recebe no dia 13

Final do NIS 3: recebe no dia 18

Final do NIS 4: recebe no dia 19

Final do NIS 5: recebe no dia 20

Final do NIS 6: recebe no dia 23

Final do NIS 7: recebe no dia 24

Final do NIS 8: recebe no dia 25

Final do NIS 9: recebe no dia 26

Final do NIS 0: recebe no dia 27