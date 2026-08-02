O empresário Elon Musk viu seu patrimônio recuar US$ 724,9 bilhões (R$ 3,7 trilhões) em poucas semanas. Enquanto os herdeiros de Michael Jackson enfrentam uma disputa judicial bilionária.

A volatilidade nas finanças do CEO da Tesla e os conflitos familiares envolvendo a fortuna do cantor evidenciam os riscos inerentes à gestão de fortunas gigantescas. O recuo na riqueza de Musk, que atingiu o pico de US$ 1,45 trilhão (R$ 7,45 trilhões) em junho.

Foi impulsionado pela desvalorização das ações da SpaceX, e segundo dados da Forbes. O empresário perdeu metade do valor acumulado em pouco mais de um mês após o IPO da empresa de foguetes.

Divergências na herança de Jackson: patrimônio

A fortuna de R$ 4 bilhões deixada pelo artista está no centro de um impasse jurídico entre seus três Filhos. O desentendimento começou após a liberação de um repasse extra exclusivo para Paris.

Isso termina gerando um distanciamento direto entre ela e seus irmãos, Prince e Bigi. Atualmente, a comunicação entre os herdeiros sobre os ativos ocorre apenas através de seus representantes legais.

Documentos processuais detalham que, até 2022, pagamentos individuais foram distribuídos entre o trio, variando conforme os registros oficiais do patrimônio deixado pelo pai.

Conflitos sobre a cinebiografia

O relacionamento familiar também sofreu desgaste com a produção da cinebiografia oficial de Michael Jackson, que já faturou mais de US$ 900 milhões. Prince atua como coprodutor do longa, enquanto a irmã expressou publicamente insatisfação com as versões iniciais do roteiro do filme.

Representantes da herdeira ainda criticam a gestão do advogado John Branca, executor do espólio desde 2009. A equipe sustenta que os valores bilionários não devem ser utilizados como garantia administrativa para o patrimônio. Isso acaba defendendo a salvaguarda histórica deixada pelo cantor.

A disputa judicial sobre o espólio segue sem previsão de encerramento para os envolvidos. O mercado financeiro, por sua vez. Monitora se o patrimônio de Musk estabilizará após as oscilações históricas registradas na Nasdaq durante o mês de julho.