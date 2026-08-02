Atlético-MG e Palmeiras confirmaram a venda definitiva de quatro jogadores formados em suas categorias de base nesta semana. As movimentações atendem a estratégias de mercado dos clubes, que buscam viabilizar o fluxo financeiro através da negociação de direitos econômicos de atletas.

O mercado de transferências internacionais segue aquecido, demonstrando a valorização constante de jogadores brasileiros no futebol global. A venda de jovens promessas é um mecanismo essencial para a manutenção dos cofres das agremiações esportivas nacionais.

Movimentações do Atlético-mg no exterior: venda

O Atlético-MG fechou a saída de três jogadores do sub-20 para times de fora do país. O atacante Ryan Felipe seguirá para o Torreense e o meio-campista Igor Toledo defenderá o Portimonense, ambos clubes de Portugal.

A terceira negociação envolve o lateral-direito Lucas Souza, que foi transferido para o Al Wasl, nos Emirados Árabes. O clube mineiro manteve um percentual sobre futuras vendas e estipulou metas financeiras condicionadas ao desempenho esportivo dos atletas em campo.

Negociação definida pelo Palmeiras

O Palmeiras acertou a venda do atacante Sorriso, de 21 anos, que estava cedido ao Avaí durante esta temporada. O jogador assinou contrato em definitivo com o Al-Fateh, equipe que atua na primeira divisão da Arábia Saudita.

A transação totalizou R$ 35 milhões pelos 70% dos direitos que pertenciam ao Verdão. O Avaí também recebeu uma compensação financeira conhecida como taxa vitrine. Devido ao desenvolvimento do atleta durante o período de empréstimo realizado ao time catarinense.

O Galo pode receber até um milhão de dólares caso Lucas Souza cumpra os objetivos contratuais estabelecidos com o Al Wasl. As equipes seguem atentas às oportunidades desta janela para reforçar os seus orçamentos anuais. E ajustar o elenco profissional para o restante da temporada.