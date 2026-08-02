A Fifa deu início na segunda-feira (27) ao processo de registro para voluntários interessados na Copa do Mundo Feminina de 2027. O torneio será realizado pela primeira vez na América do Sul e tem o Brasil como país-sede.

Cerca de 6 mil vagas serão abertas para atuar em oito cidades brasileiras. O trabalho será dividido entre Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Critérios e áreas de atuação: Fifa

Interessados podem registrar o interesse diretamente na plataforma oficial da entidade esportiva. O sistema notificará os candidatos sobre a abertura oficial das inscrições nas próximas semanas de forma automática.

Para participar, é necessário ter ao menos 18 anos completos. Brasileiros ou estrangeiros com autorização legal para entrar no país durante o período do evento podem se candidatar às vagas disponíveis.

Benefícios do trabalho voluntário

As funções incluem áreas diversas como operações, tecnologia, transporte, mídia e competições. Embora o trabalho seja não remunerado, a Fifa oferece uniforme, alimentação durante os turnos de serviço e outros benefícios.

Não há exigência de experiência anterior, mas o domínio de português ou inglês é um requisito básico. O conhecimento em outros idiomas será considerado um diferencial importante para a seleção dos candidatos.

A Copa do Mundo Feminina tem início marcado para o dia 24 de junho de 2027. Este cronograma marca a primeira vez que o continente Sul-americano recebe o principal evento feminino da modalidade.